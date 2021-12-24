Причиной пожара в астраханском ковид-госпитале стало замыкание электропроводки
«Возгорание, по предварительным данным, произошло в результате замыкания электропроводки в изолированном боксе Областной инфекционной клинической больницы», - сообщил сотрудник администрации
В администрации Астраханской области назвали причиной пожара в реанимации инфекционного отделения клинической больницы им. Ничоги замыкание электропроводки.
«Возгорание, по предварительным данным, произошло в результате замыкания электропроводки в изолированном боксе Областной инфекционной клинической больницы», - сообщил сотрудник администрации, слова которого приводит РБК.
В результате пожара погибли две женщины 1942 и 1952 годов рождения. 18 пациентов успели эвакуировать.
Ранее сообщалось, что возможной причиной пожара в ковид-госпитале стало возгорание кислородного оборудования, которое используется для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом.
Это уже не первое происшествие в больнице имени Ничоги. В декабре 2020 года в подсобном помещении взорвался кислородный баллон, после чего возник пожар. В момент взрыва на аппаратах ИВЛ находились 11 ковидных пациентов. Пострадал один человек.