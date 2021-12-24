Кемеровский суд вынес приговоры еще четверым фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»
Так, бывшую начальницу Госстройнадзора Кузбасса Танзилю Комкову приговорили к 18 годам лишения свободы. По версии следствия, чиновница получила взятку от компании, строившей «Зимнюю вишню»
Городской суд Кемерово вынес приговоры четверым фигурантам уголовного дела о крупном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Так, бывшую начальницу Госстройнадзора Кузбасса Танзилю Комкову приговорили к 18 годам лишения свободы. По версии следствия, чиновница получила взятку от компании, строившей «Зимнюю вишню». Ее сына Эдуарда Комкова, который участвовал в коррупционной схеме, осудили на 10 лет лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 70 млн рублей, пишет NGS42.ru.
Экс-начальник одного из отделов Госстройнадзора Светлана Шенгерей, составившая недостоверный акт обследования здания торгового центра, приговорена к 7 годам лишения свободы. Директор строительной компании ООО «ИСК „Ресурс“», партнер Эдуарда Комкова Никита Чередниченко получил 15 лет колонии и штраф в размере 70,5 млн рублей.
Согласно материалам следствия, взятку Танзиле Комковой передал Вячеслав Вишневский, возглавлявший тогда «Кемеровский кондитерский комбинат» (именно эта компания перестраивала «Зимнюю вишню»). Размер взятки составил 7 млн рублей. чиновница за это не стала привлекать компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания второй очереди ТРЦ без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации.
Напомним, что в результате пожара в «Зимней вишне» в марте 2018 года погибли 60 человек, включая 37 детей.