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24 декабря 2021, 11:56

Краснодарские спасатели предупредили туристов о высокой опасности схода лавин в горах

В ГУ МЧС по региону сообщили, что с 18:00 пятницы и до 18:00 понедельника, 27 декабря, в горах Краснодарского края выше 2500 метров ожидается лавинная опасность

Краснодарские спасатели предупредили туристов о высокой опасности схода лавин в горах
Фото: regnum.ru

В Краснодарском крае из-за высокого риска схода лавин объявлено штормовое предупреждение с 24 до 27 декабря.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что с 18:00 пятницы и до 18:00 понедельника, 27 декабря, в горах Краснодарского края выше 2500 метров ожидается лавинная опасность.

Спасатели порекомендовали горожанам не выходить в горы во время снегопада и плохой погоды, а выходя в горы, необходимо постоянно следить за изменением погоды и избегать места возможного схода снежных лавин.

В МЧС пояснили, что чаще всего лавины сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

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