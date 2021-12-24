24 декабря 2021, 11:56
Краснодарские спасатели предупредили туристов о высокой опасности схода лавин в горах
В ГУ МЧС по региону сообщили, что с 18:00 пятницы и до 18:00 понедельника, 27 декабря, в горах Краснодарского края выше 2500 метров ожидается лавинная опасность
Фото: regnum.ru
В Краснодарском крае из-за высокого риска схода лавин объявлено штормовое предупреждение с 24 до 27 декабря.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что с 18:00 пятницы и до 18:00 понедельника, 27 декабря, в горах Краснодарского края выше 2500 метров ожидается лавинная опасность.
Спасатели порекомендовали горожанам не выходить в горы во время снегопада и плохой погоды, а выходя в горы, необходимо постоянно следить за изменением погоды и избегать места возможного схода снежных лавин.
В МЧС пояснили, что чаще всего лавины сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.