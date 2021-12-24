Участница пресс-конференции президента сообщила о просроченном ПЦР-тесте на COVID-19
Журналистка курганского медиахолдинга «Область 45» Анна Шишминцева прошла на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом. Об этом она сама написала в своем Instagram после мероприятия
Журналистка курганского медиахолдинга «Область 45» Анна Шишминцева прошла на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом. Об этом она сама написала в своем Instagram после мероприятия.
«Первое, от чего мне дико смешно - меня пустили в Манеж с неправильными датами пцр-тестов (спс за невнимательность)», - написала Анна Шишминцева.
Затем девушка призналась, что у нее в тот день была температура. «Спала температура, я могу дальше как-то жить», — рассказала журналистка.
Позже Шишминцева отредактировала свой пост, удалив запись о просроченном ПЦР-тесте, а также удалила видео с рассказом о температуре. Журналистка пояснила, что температура у нее поднялась «из-за волнения».
Директор холдинга «Область 45» Татьяна Хильчук сообщила изданию «Подъем», что Анну Шишминцеву из-за истории с просроченным ПЦР-тестом увольнять не будут. По ее словам, все журналисты Курганской области одновременно прошли тестирование на коронавирус, а Шишминцева, вероятно, решила просто пошутить.
«Я считаю, что с этой темой шутить нельзя. Это неуместно, поэтому Аня свои неуместные шутки удалила», - добавила Татьяна Хильчук.
Напомним, что для посещения пресс-конференции Владимира Путина все журналисты должны были предоставить отрицательные ПЦР-тесты на коронавируса. Кроме того, все участники прошли через «дезинфицирующий коридор», где их обработали частицами серебра. На это Управделами президента потратило 1,4 млн рублей.