24 декабря 2021, 11:33
В Астрахани произошел пожар в реанимации ковид-госпиталя. Погибли два человека
Согласно предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за возгорания кислородного оборудования. Также сообщается, что в больнице не сработали датчики автоматических пожарных систем
Фото: Известия
В Астрахани произошел пожар в реанимации госпиталя для ковидных пациентов. В результате происшествия погибли два человека.
Telegram-канал «112» сообщает, что при пожаре погибли 42-летняя Лариса Шашкова и 70-летняя Валентина Проваленко.
Пожар в реанимации астраханского ковид-коспиталя произошел утром в пятницу. Возгорание началось в реанимационном отделении красной зоны.
Согласно предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за возгорания кислородного оборудования. Также сообщается, что в больнице не сработали датчики автоматических пожарных систем, передает ТАСС.