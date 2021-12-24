Осужденный за коррупцию экс-премьер Франции заменит в совете директоров «Сибура» экс-зятя президента России
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, ранее осужденный за коррупцию, вошел в совет директоров «СИБУРа». Соответствующее решение приняли акционеры холдинга
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, ранее осужденный за коррупцию, вошел в совет директоров «СИБУРа». Соответствующее решение приняли акционеры холдинга.
Франсуа Фийон заменит в совете директоров Кирилла Шамалова, которого СМИ называют бывшим мужем младшей дочери президента Владимира Путина Катерины Тихоновой.
67-летний г-н Фийон будет занимать пост независимого директора и войдет состав комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям, сообщает портал Finanz.ru.
Франсуа Фийон был главой правительства Франции, когда должность президента занимал Николя Саркози. Летом 2021 года Исправительный суд Парижа признан чиновника виновным в хищении государственных средств путем фиктивного трудоустройства своей жены в качестве парламентского помощника.
Фийона приговорили к штрафу в размере 375 тысяч евро и пяти годам лишения свободы. Два года и пяти экс-премьер должен был провести в тюрьме.
После суда Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской компании «Зарубежнефть».