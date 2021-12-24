Минсельхоз предупредил о росте цен на хлеб, муку и масло в феврале
Министерство сельского хозяйства России предупредило о росте цен на пшеничную муку, хлеб и подсолнечное масло к началу февраля 2022 года как минимум на 2% по сравнению с показателями ноября
Министерство сельского хозяйства России предупредило о росте цен на пшеничную муку, хлеб и подсолнечное масло к началу февраля 2022 года как минимум на 2% по сравнению с показателями ноября.
Согласно прогнозу ведомства, розничные цены на пшеничную муку к февралю могут подорожать на 3,7%, хлеб - на 2,1%, подсолнечное масло - на 2,2% по сравнению с ноябрем.
В абсолютных цифрах мука подорожает до 47 рублей за килограмм, хлеб – до 43 рублей за 700 грамм, подсолнечное масло - до 137,4 рублей за килограмм при снижении цены на семечки на 3,1%, сообщают «Известия».
В Минсельхозе отметили, что стоимость зерна и масличных семян на мировых рынках падает, однако затраты изготовителей продолжают расти. В частности, дорожают коммунальные услуги, логистика (в условиях пандемии коронавируса), упаковка и другие составляющие себестоимости продукции.