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24 декабря 2021, 08:02

Красноярский суд отложил рассмотрение иска Росрыболовства к «дочке» Норникеля из-за аварии на ТЭЦ

Арбитражный суд Красноярского края отложил дату проведения предварительного судебного заседания по вопросу рассмотрения иска Росрыболовства к Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК) («дочка» «Норильского никеля») на 58,7 млрд рублей

Красноярский суд отложил рассмотрение иска Росрыболовства к «дочке» Норникеля из-за аварии на ТЭЦ
Фото: gazeta.ru

Арбитражный суд Красноярского края отложил дату проведения предварительного судебного заседания по вопросу рассмотрения иска Росрыболовства к Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК) («дочка» «Норильского никеля») на 58,7 млрд рублей.

Заседание отложили до 18 февраля в связи с предложением ответчика заключит мировое соглашение, сообщает РИА Новости.

Росрыболовство в августе текущего года направило иск к НТЭК на 58,7 млрд рублей. В такую сумму ведомство оценило ущерб после разлива топлива, которое привело к гибели рыбы и затратам на восстановление водных биоресурсов.

В марте «Норникель» объявил о выплате 146,2 млрд рублей, назначенных судом по иску Росприроднадзора в качестве компенсации за крупную аварию на ТЭЦ в Норильске.

Напомним, что экологическая катастрофа на Таймыре произошла по вине НТЭК в конце мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ в почву и водоемы вытекло не менее 20 тысяч кубометров дизельного топлива. Эта авария стала одной из самых крупных экологических аварий за последние несколько лет.

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