Красноярский суд отложил рассмотрение иска Росрыболовства к «дочке» Норникеля из-за аварии на ТЭЦ
Арбитражный суд Красноярского края отложил дату проведения предварительного судебного заседания по вопросу рассмотрения иска Росрыболовства к Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК) («дочка» «Норильского никеля») на 58,7 млрд рублей
Арбитражный суд Красноярского края отложил дату проведения предварительного судебного заседания по вопросу рассмотрения иска Росрыболовства к Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК) («дочка» «Норильского никеля») на 58,7 млрд рублей.
Заседание отложили до 18 февраля в связи с предложением ответчика заключит мировое соглашение, сообщает РИА Новости.
Росрыболовство в августе текущего года направило иск к НТЭК на 58,7 млрд рублей. В такую сумму ведомство оценило ущерб после разлива топлива, которое привело к гибели рыбы и затратам на восстановление водных биоресурсов.
В марте «Норникель» объявил о выплате 146,2 млрд рублей, назначенных судом по иску Росприроднадзора в качестве компенсации за крупную аварию на ТЭЦ в Норильске.
Напомним, что экологическая катастрофа на Таймыре произошла по вине НТЭК в конце мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ в почву и водоемы вытекло не менее 20 тысяч кубометров дизельного топлива. Эта авария стала одной из самых крупных экологических аварий за последние несколько лет.