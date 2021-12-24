Российский системе здравоохранения предсказали перегрузку из-за штамма «омикрон»
Распространение нового штамма коронавируса «омикрон» грозит российский системе здравоохранения перегрузкой. Такое мнение высказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
Распространение нового штамма коронавируса «омикрон» грозит российский системе здравоохранения перегрузкой. Такое мнение высказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Специалист заявил, что пока у ученых и медиков нет данных о том, что «омикрон» может быть опаснее уже известных штаммов COVID-19, однако уже известно, что он более контагиозный. «То есть он гораздо лучше распространяется в популяции, вот в чем его опасность», отметил Гинцбург, слова которого приводит «Интерфакс».
Высокая заразность «омикрона» может спровоцировать появление большого числа заболевших, а система здравоохранения (в первую очередь коечный фонд) перестанет справляться. «Со всеми вытекающими отсюда последствиями для заболевших и для клинических стационаров», - подчеркнул Александр Гинцбург.
Отметим, что пока официально известно о 43 случаях заражения штаммом «омикрон» в России. Большинство заболевших – туристы, которые вернулись из ЮАР.