В Италии ввели обязательный масочный режим на улице
Глава Минздрава Роберто Сперанца пояснил, что в общественном транспорте и местах массового скопления людей необходимо носить маски-респиратора FFP2
Власти Италии ввели обязательное ношение защитных масок на улице для всех граждан в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон».
Глава Минздрава Роберто Сперанца пояснил, что в общественном транспорте и местах массового скопления людей необходимо носить маски-респиратора FFP2. Данное требование относится также к кинотеатрам, театрам и спортивным стадионам, поэтому там запрещается употребление пищи, чтобы граждане не снимали маски.
Одновременно с этим итальянские власти сократили срок действия электронного сертификата Green Pass (оформляется привитым и переболевшим коронавирусом) с девяти до шести месяцев.
Ранее Минздрав Италии призвал взаимно признать вакцины от коронавируса. В этом вопросе следует ориентироваться только на мнение научного сообщества, подчеркнули в ведомстве.