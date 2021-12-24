24 декабря 2021, 06:45
Фанаты «Зенита» выдвинули ультиматум в связи с введением Fan ID
Фанаты петербургского «Зенита» выдвинули властям ультиматум в связи с принятием Госдумой закона о введении паспортов болельщика - Fan ID. Согласно документу, купить билет на стадион смогут только обладатели Fan ID
Фото: Сайт движения «Ландскрона»
Фанаты петербургского «Зенита» выдвинули властям ультиматум в связи с принятием Госдумой закона о введении паспортов болельщика - Fan ID. Согласно документу, купить билет на стадион смогут только обладатели Fan ID.
В заявлении фанатского движения «Ландскрона» говорится, что «абсолютно весь фанатский актив» принял решение отказаться от паспортов болельщика, которые введут с июня 2022 года. Соответствующий закон фанаты «Зенита» назвали необоснованным, сообщает телеграм-канал Mash.
Возможно, что к ультиматуму «Ландскроны» присоединятся в ближайшее время и другие крупные фанатские объединения.