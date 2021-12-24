24 декабря 2021, 03:16
Управделами президента потратило на антиковидную обработку журналистов частицами серебра 1,4 млн рублей
Управление делами президента России потратило на организацию большой предновогодней пресс-конференции Владимира Путина 117 млн рублей. Из этой суммы 1,4 млн рублей ушло на антикоронавирусную обработку журналистов частицами серебра
Фото: racurs.ua
Управление делами президента России потратило на организацию большой предновогодней пресс-конференции Владимира Путина 117 млн рублей. Из этой суммы 1,4 млн рублей ушло на антикоронавирусную обработку журналистов частицами серебра.
Согласно тендерной документации, опубликованной на портале госзакупок, управделами выделило 1,4 млн рублей на двухдневную аренду шести дезинфекционных кабин серии DEZ GATE (модель DG-7.2) торговой марки «Серебряная маска». Для обработки участников пресс-конференции частицами серебра использовали средство «Аквивон-Эко», сообщает Daily Storm.
Напомним, что ранее пресс-секретарь управделами Елена Крылова заявила, что обработка частицами серебра - «это абсолютно безопасно» и «даже полезно».