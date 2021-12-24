Правительство в 2021 году предоставило «Аэрофлоту» госгарантии на 23 млрд рублей
Правительство России в текущем году предоставило авиакомпании «Аэрофлот» государственные гарантии на 23 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации
Правительство России в текущем году предоставило авиакомпании «Аэрофлот» государственные гарантии на 23 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
В тексте распоряжения кабмина говорится, что многомиллиардные госгарантии авиаперевозчику предоставлены в обеспечение исполнения обязательств по возврату части суммы кредита, составляющей до 50% фактически предоставленной суммы кредита.
Гендиректор группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов ранее заявил, что в новом 2022 году компания надеется выйти на операционную окупаемость, однако внешних предпосылок для достижения хороших финансовых результатов немного. Г-н Полубояринов также заявлял, что компания рассчитывает на госгарантии в 2022 году, но постарается все же обойтись без них.