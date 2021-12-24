В Москве сотрудники «Жилищника» предложили должникам переехать в частный дом и топить его дровами
В Москве сотрудники ГБУ «Жилищник» по району Сокольники повесили в подъезде одного из многоквартирных домов объявление, обращенное к должникам за коммунальные услуги
В Москве сотрудники ГБУ «Жилищник» по району Сокольники повесили в подъезде одного из многоквартирных домов объявление, обращенное к должникам за коммунальные услуги.
В этом объявлении говорится, что если жильцов не устраивает размер платы за «коммуналку», то им нужно купить себе частный дом, топить его дровами и носить воду из колодца. Далее должникам советуют в случае финансовым проблем обратиться в «Жилищник», чтобы вместе найти компромиссное решение. «Не накапливайте долги, их потом труднее вернуть», - отметили коммунальщики.
Фотография объявления размещена в сообществе «Сокольники Соседи» в соцсети Facebook.
Жильцы предложили написать ответное письмо коммунальщикам и напомнить, что в одном из домов района не течет вода из крана, температурный режим одинаковый что в подъезде, что на улице, а начальника участка уже год никто не видел, сообщает «Лента.ру».