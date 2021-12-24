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24 декабря 2021, 01:39

Глава Приморья после пресс-конференции президента пообещал снизить цены на жилье в регионе

Таким образом он отреагировал на жалобу местной журналистки на слишком высокие цены на жилье в Приморье во время большой пресс-конференции Владимира Путина. Журналистка сообщила, что однокомнатная квартира во Владивостоке, например, стоит около 8 млн рублей

Глава Приморья после пресс-конференции президента пообещал снизить цены на жилье в регионе
Фото: magadanmedia.ru

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал решить вопрос с ростом цен на жилье в регионе за три года.

Таким образом он отреагировал на жалобу местной журналистки на слишком высокие цены на жилье в Приморье во время большой пресс-конференции Владимира Путина. Журналистка сообщила, что однокомнатная квартира во Владивостоке, например, стоит около 8 млн рублей.

Олег Кожемяко заявил, что цены на жилье можно сбить за счет увеличения объемов жилищного строительства и инфраструктурных кредитов, а также обеспечения квартирами работников бюджетной сферы.

Глава Приморья уверен, что перечисленные меры позволят снизить стоимость квартир, сообщают «Новые известия».

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