24 декабря 2021, 01:39
Глава Приморья после пресс-конференции президента пообещал снизить цены на жилье в регионе
Таким образом он отреагировал на жалобу местной журналистки на слишком высокие цены на жилье в Приморье во время большой пресс-конференции Владимира Путина. Журналистка сообщила, что однокомнатная квартира во Владивостоке, например, стоит около 8 млн рублей
Фото: magadanmedia.ru
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал решить вопрос с ростом цен на жилье в регионе за три года.
Таким образом он отреагировал на жалобу местной журналистки на слишком высокие цены на жилье в Приморье во время большой пресс-конференции Владимира Путина. Журналистка сообщила, что однокомнатная квартира во Владивостоке, например, стоит около 8 млн рублей.
Олег Кожемяко заявил, что цены на жилье можно сбить за счет увеличения объемов жилищного строительства и инфраструктурных кредитов, а также обеспечения квартирами работников бюджетной сферы.
Глава Приморья уверен, что перечисленные меры позволят снизить стоимость квартир, сообщают «Новые известия».