24 декабря 2021, 01:06
В Ставропольском крае временно отменили действие системы QR-кодов
Глава региона Владимир Владимиров сообщил, что QR-коды для посещения общественных мест отменяются с 24 декабря по 20 января. Без ограничений в этот период можно будет посещать театры, кинотеатры, рестораны и ряд других общественных мест
Фото: mt.newizv.ru
Власти Ставропольского края временно отменили действие системы QR-кодов в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
Глава региона Владимир Владимиров сообщил, что QR-коды для посещения общественных мест отменяются с 24 декабря по 20 января. Без ограничений в этот период можно будет посещать театры, кинотеатры, рестораны и ряд других общественных мест.
Напомним, что 16 декабря Госдума приняла в первом чтении федеральный законопроект о введении с 1 февраля QR-кодов для посещения общественных мест по всей стране. При этом многие регионы страны еще в ноябре стали вводить «антиковидные пропуска», которые могут оформить привитые от коронавируса граждане и переболевшие.