24 декабря 2021, 00:35
В Кировграде Свердловской области привитым пенсионерам выплатят по 300 рублей
По словам главы города, в Кировграде проживают 2 400 пенсионеров, которые прошли полный курс вакцинации. «Средства на этих людей у нас предусмотрены в муниципальном бюджете», – отметил глава Кировградского городского округа
Фото: novostivl.ru
Власти Кировградского городского округа Свердловской области пообещали выплатить пенсионерам по 300 рублей за прививку от коронавируса.
Кировграда Александр Оськин сообщил «Областной газете», что целью выплаты является не столько стимулирование пожилых граждан к вакцинации, сколько их поддержка накануне Нового года.
По словам чиновника, в Кировграде проживают 2 400 пенсионеров, которые прошли полный курс вакцинации. «Средства на этих людей у нас предусмотрены в муниципальном бюджете», – отметил глава Кировградского городского округа.
При этом чиновник признал, что 300 рублей – это незначительная сумма. Но в свое оправдание отметил, что такой размер выплаты обусловлен «напряженным исполнением бюджета 2021 и возможностями».