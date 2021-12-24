24 декабря 2021, 00:04
В Мурманской области у двух человек выявили штамм «омикрон»
В Мурманской области выявили два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ковдорского муниципального округа
Фото: ТАСС
В Мурманской области выявили два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ковдорского муниципального округа.
Чиновники рассказали, что оба случая заражения «омикроном» завозные. Положительные ПЦР-тесты сдали члены семьи, которая приехала в гости к родственникам из-за границы.
В соответствии с санитарным законодательством все члены семьи сдали тесты, а у двух человек они оказались положительными. Дальнейшее обследование показало, что речь идет именно о штамме «омикрон».
До этого сообщалось только о заражении новым штаммом туристов, вернувшихся на вывозном рейсе из ЮАР. Согласно последним данным Роспотребнадзора, «омикрон» выявили у 41 туриста.