В Москве робот-собака займется выявлением самостроев и самозахватов зданий
Робот-собака «поступила на службу» в Госинспекцию Москвы по недвижимости. Робот будет перемещаться по заданному маршруту и фиксировать нарушения. Пока «собака» будет патрулировать город в тестовом режиме, но в 2022 году начнет полноценно работать
Власти Москвы используют робота-собаку с GPS-модулем и камерой для онлайн-трансляций для выявления самостроев и самозахватов зданий в столице.
Робот-собака «поступила на службу» в Госинспекцию Москвы по недвижимости. Робот будет перемещаться по заданному маршруту и фиксировать нарушения. Пока «собака» будет патрулировать город в тестовом режиме, но в 2022 году начнет полноценно работать.
Робот-собака оснащен GPS-модулем для ориентации в пространстве, световым радаром для измерения расстояния и формирования карты трехмерного пространства, а также встроенной камерой для онлайн-трансляций. Робот сможет развивать скорость до 11 километров в час и маневрировать, сообщает РБК.
Согласно российскому законодательству, самостроем считается объект, при начале возведения которого были нарушены установленные требования или который расположен на участке, где строительство запрещено.