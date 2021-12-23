Башкирский суд без оснований продлил Лилии Чанышевой срок ареста до апреля
Башкирский суд продлил срок ареста соратнице Алексея Навального Лилии Чанышевой сразу на три месяца – до апреля 2022 года. С соответствующим ходатайством в суд обратился следователь
Башкирский суд продлил срок ареста соратнице Алексея Навального Лилии Чанышевой сразу на три месяца – до апреля 2022 года. С соответствующим ходатайством в суд обратился следователь.
На основании чего был продлен срок ареста для Лилии Чанышевой, неизвестно, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
В своем выступлении в суде соратница Навального заявила, что скорее поверит в Деда Мороза, чем в справедливость российского правосудия. Она также заявила, что не видит смысла просить за себя, но попросила за всех женщин в российских тюрьмах.
«Тюрьма убивает женщин, заключенных в СИЗО, где они находятся в пыточных условиях, где нет элементарной медицинской помощи», - заявила оппозиционерка, на что судья Николаева пригрозила удалить ее из зала.
Уфимская активистка Лилия Чанышева стала первой арестованной по «экстремистскому» делу, возбужденному после признания штабов Навального и Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) экстремистскими организациями.
Активистку обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего; отмывании денежных средств; в производстве, хранении и сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности; в организации экстремистского сообщества и финансировании экстремистской деятельности.