Телеканал Russia Today получит из бюджета рекордные 28,7 млрд рублей
В 2022 году RT получит из государственной казны 28,7 млрд рублей, что на 1,4 млрд больше, чем в 2021 году, сообщает RTVI со ссылкой на проект федерального бюджета
Государственный международный телеканал Russia Today (RT) остается в лидерах по объемам бюджетного финансирования среди средств массовой информации.
В 2022 году RT получит из государственной казны 28,7 млрд рублей, что на 1,4 млрд больше, чем в 2021 году, сообщает RTVI со ссылкой на проект федерального бюджета.
В пресс-службе RT объяснили рост объемов финансирования изменением курса валют. «Как вы знаете, бюджет мы получаем в рублях, а тратим в валютах, так как вещаем в разных странах за пределами России», - говорится в заявлении телеканала.
Всего в 2022 году Роспечать на поддержку СМИ выделит 88,4 млрд рублей. На втором месте по объемам финансирования после RT оказался государственный медиахолдинг ВГТРК. Он получит 25,2 млрд рублей, что на 183 млн рублей больше, чем в прошлом году. На третьем месте — МИА «Россия сегодня», которому выделили 9,4 млрд рублей, что больше прошлогодних 1,75 млрд рублей.