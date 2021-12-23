Ущерб от пожара в томском гипермаркете «Лента» оценили в 2 млрд рублей
Ущерб от пожара в гипермаркете «Лента» в Томске оценили в 2 млрд рублей. Об этом сообщил представитель прокуратуры на заседании суда по избранию меры пресечения виновнику пожара
Ущерб от пожара в гипермаркете «Лента» в Томске оценили в 2 млрд рублей. Об этом сообщил представитель прокуратуры на заседании суда по избранию меры пресечения виновнику пожара.
«Умышленно путем поджога повреждено имущество ООО «Лента», причинив последнему ущерб на сумму не менее 2 миллиардов рублей», - заявил гособвинитель, слова которого приводит ТАСС.
Томский суд постановил заключить поджигателя гипермаркета под стражу на два месяца.
Пожар в «Ленте» произошел 21 декабря, а магазин в итоге практически полностью выгорел. На записи с камер из гипермаркета видно, что сотрудник гипермаркета разбрызгал легковоспламеняющуюся жидкость в отделе с фейерверками, устроил поджог и ушел домой. Позднее он признался в содеянном матери, вскоре его задержали по месту жительства.