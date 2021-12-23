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23 декабря 2021, 14:54

Владимир Путин заявил, что пытки заключенных характерны не только для России

Президент Владимира Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил о возбуждении 17 уголовных дел по факту пыток заключенных в учреждениях ФСИН. Об этом он заявил, отвечая на вопрос Ксении Собчак о масштабной проблеме пыток заключенных

Владимир Путин заявил, что пытки заключенных характерны не только для России
Фото: Kremlin.ru

Президент Владимира Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил о возбуждении 17 уголовных дел по факту пыток заключенных в учреждениях ФСИН. Об этом он заявил, отвечая на вопрос Ксении Собчак о масштабной проблеме пыток заключенных и безнаказанности их мучителей.

Первым делом Владимир Путин в свойственной ему манере попытался «перевести стрелки» на другие страны. Президент заявил, что проблема пыток в тюрьмах характерна не только для России. «Это общемировая проблема», - отметил глава государств.

Затем глава государства заявил, что по фактам пыток в СИЗО и колониях возбуждено 17 уголовных дел, уволены свыше 10 человек.

«Это наши граждане, и мы будем вместе добиваться улучшения ситуации, при расследовании пыток в колониях нужно использовать возможности правозащитников», - заявил Путин и добавил, что расследования пыток нужно доводить до конца, «чтобы всем было понятно, что наказание за эти правонарушения неизбежны».

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