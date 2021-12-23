23 декабря 2021, 13:59
Московский суд оштрафовал GitHub за публикацию списка кандидатов «Умного голосования»
Протокол в отношении сервиса был составлен из-за публикации списка кандидатов проекта Алексея Навального «Умное голосование» накануне выборов в Госдуму РФ, которые состоялись в сентябре 2021 года
Фото: Яндекс.Дзен
Мировой суд Москвы оштрафовал сервис для хостинга и совместной разработки IT-проектов GitHub на миллион рублей за неудаление запрещенной информации.
Протокол в отношении сервиса был составлен из-за публикации списка кандидатов проекта Алексея Навального «Умное голосование» накануне выборов в Госдуму РФ, которые состоялись в сентябре 2021 года.
Ранее «Би-би-си» сообщило, что большая часть претензий Роскомнадзора к различным сервисам, соцсетям и СМИ по поводу неудаления «запрещенного» контента связана с публикациями, в которых упоминается Алексей Навальный и его проекты, а не с детской порнографией или пропагандой наркотиков.