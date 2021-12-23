В Москве избыточная смертность превысила аналогичных показатель в европейских столицах вместе взятых
В Москве избыточная смертность с начала 2020 года превысила избыточную смертность в других мировых столицах - Лондоне, Берлине, Мадриде, Риме и Париже
В Москве избыточная смертность с начала 2020 года превысила избыточную смертность в других мировых столицах - Лондоне, Берлине, Мадриде, Риме и Париже вместе взятых.
Журнал «Холод» со ссылкой на официальную статистику смертности сообщает, что в российской столице с начала пандемии коронавируса скончались на 71,9 тысячи человек больше, чем ожидалось. Для сравнения, в Мадриде этот показатель составил 23,5 тысячи, в Риме - 6,3 тысячи, в Берлине - 5,2 тысячи. В Лондоне и Париже смертность непосредственно от коронавируса превысила избыточную смертность, поэтому издание использовало в расчет этот показатель. В Лондоне от коронавируса скончались более 21 тысячи человек, в Париже – 4,9 тысячи человек.
Общая избыточная смертность с начала 2020 года в Лондоне, Берлине, Мадриде, Риме и Париже составила около 61 тысячи человек.
В пересчете на 100 тысяч населения Москва также обошла европейские столицы по избыточной смертности. В российской столице этот показатель составляет 568 человек, в Мадриде — 349, в Лондоне — 234, в Париже — 225, в Риме — 221, в Берлине — 149.
Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин недавно заявил, что российская столица справилась с коронавирусом «лучше европейских городов», которые «просидели в локдауне месяцы».