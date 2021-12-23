Владимир Путин заявил об отсутствии доказательств отравления Алексея Навального «Новичком»
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил об отсутствии доказательств отравления оппозиционера Алексея Навального. Глава государства также призвал «перевернуть страницу этой истории»
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил об отсутствии доказательств отравления оппозиционера Алексея Навального. Глава государства также призвал «перевернуть страницу этой истории».
Вопрос об отравлении Алексея Навального и отказе в возбуждении дела по факту покушения на политика задал журналист «Би-Би-Си».
Владимир Путин заявил, что Генпрокуратура не получила ни одного документа, «который бы подтвердил, что господина Навального отравили».
«Про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу. Сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления, прикрываясь политической деятельностью»,- добавил президент.
Напомним, что западные военные эксперты официально подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен боевым ядом «Новичок». Позже независимые расследователи установили, что к покушению оппозиционера причастная группа сотрудников ФСБ России и назвали их имена. Однако российские следственные органы отказываются возбуждать дело по факту отравления Навального в связи с отсутствием состава преступления.