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Формула обмана мэра Собянина
23 декабря 2021, 13:31

Владимир Путин заявил об отсутствии доказательств отравления Алексея Навального «Новичком»

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил об отсутствии доказательств отравления оппозиционера Алексея Навального. Глава государства также призвал «перевернуть страницу этой истории»

Владимир Путин заявил об отсутствии доказательств отравления Алексея Навального «Новичком»
Фото: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил об отсутствии доказательств отравления оппозиционера Алексея Навального. Глава государства также призвал «перевернуть страницу этой истории».

Вопрос об отравлении Алексея Навального и отказе в возбуждении дела по факту покушения на политика задал журналист «Би-Би-Си».

Владимир Путин заявил, что Генпрокуратура не получила ни одного документа, «который бы подтвердил, что господина Навального отравили».

«Про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу. Сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления, прикрываясь политической деятельностью»,- добавил президент.

Напомним, что западные военные эксперты официально подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен боевым ядом «Новичок». Позже независимые расследователи установили, что к покушению оппозиционера причастная группа сотрудников ФСБ России и назвали их имена. Однако российские следственные органы отказываются возбуждать дело по факту отравления Навального в связи с отсутствием состава преступления.

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