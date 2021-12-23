Власти Москвы решили перенести крупнейший в России приют для животных на территорию бывшего мусорного полигона
Кожуховский муниципальный приют для бездомных животных, расположенный на окраине Москвы, городские власти хотят перенести за 85 километров на территорию законсервированного полигона ТБО «Малинки»
Кожуховский муниципальный приют для бездомных животных, расположенный на окраине Москвы, городские власти хотят перенести за 85 километров на территорию законсервированного полигона ТБО «Малинки».
В аккаунте приюта в Instagram сообщается, что из-за переноса места расположения приюта многие волонтеры теперь не могут до него добраться. Это грозит тем, что животные могут остаться без присмотра и без выгула. Кроме того, из-за ухудшения транспортной доступности у них снизятся шансы найти новых хозяев.
Волонтеры опубликовали на портале Change.org петицию с требованием оставить приют для животных на прежнем месте.
Отметим, что Кожуховский приют является самым крупным муниципальным приютом в Москве и одним из самых крупных в России. Сейчас там находятся около 3000 собак и 400 кошек.