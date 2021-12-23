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23 декабря 2021, 12:53

СКР возбудил второе дело против экс-губернатора Пензенской области

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Ранее он уже был заключен под стражу по обвинению в получении взяток

СКР возбудил второе дело против экс-губернатора Пензенской области
Фото: news2world.net

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Ранее он уже был заключен под стражу по обвинению в получении взяток.

Новое уголовное дело против экс-губернатора возбуждено по статье незаконное хранение оружия и боеприпасов. Дело завели на основе рапорта сотрудника полиции по факту обыска в здании администрации Пензенской области в марте 2021 года, сообщает «КоммерсантЪ».

Во время обыска в рабочем кабинете Ивана Белозерцева оперативники обнаружили в шкафу «пригодный к стрельбе» пистолет Макарова в коричневом кожаном портфеле итальянского производства и 96 патронов к нему. В рапорте отмечается, что у пистолета был спилен номер, а по картотеке МВД это оружие не проходит.

По версии следствия, экс-губернатор приобрел пистолет Макарова «в неустановленном месте у неустановленного лица». при этом экспертиза не обнаружила на пистолете и патронах отпечатков пальцев Белозерцева.

Адвокат бывшего губернатора Дарья Евменина назвала новое дело незаконным, а материалы расследования сфальсифицированными. По словам адвоката, оружие было найдено в подсобном помещении, а не кабинете Белозерова.

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