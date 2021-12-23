СКР возбудил второе дело против экс-губернатора Пензенской области
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Ранее он уже был заключен под стражу по обвинению в получении взяток
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Ранее он уже был заключен под стражу по обвинению в получении взяток.
Новое уголовное дело против экс-губернатора возбуждено по статье незаконное хранение оружия и боеприпасов. Дело завели на основе рапорта сотрудника полиции по факту обыска в здании администрации Пензенской области в марте 2021 года, сообщает «КоммерсантЪ».
Во время обыска в рабочем кабинете Ивана Белозерцева оперативники обнаружили в шкафу «пригодный к стрельбе» пистолет Макарова в коричневом кожаном портфеле итальянского производства и 96 патронов к нему. В рапорте отмечается, что у пистолета был спилен номер, а по картотеке МВД это оружие не проходит.
По версии следствия, экс-губернатор приобрел пистолет Макарова «в неустановленном месте у неустановленного лица». при этом экспертиза не обнаружила на пистолете и патронах отпечатков пальцев Белозерцева.
Адвокат бывшего губернатора Дарья Евменина назвала новое дело незаконным, а материалы расследования сфальсифицированными. По словам адвоката, оружие было найдено в подсобном помещении, а не кабинете Белозерова.