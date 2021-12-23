Участников большой пресс-конференции с Владимиром Путиным обработали частицами серебра
Организаторы большой предновогодней пресс-конференции президента Владимира Путина перед началом мероприятия распорядились обработать журналистов серебром. Кроме того, у всех участников пресс-конференции проверили ПЦР-тесты на коронавирус
Организаторы большой предновогодней пресс-конференции президента Владимира Путина перед началом мероприятия распорядились обработать журналистов серебром. Кроме того, у всех участников пресс-конференции проверили ПЦР-тесты на коронавирус.
Telegram-канал RIAKremlinpool сообщает, что сотрудники аккредитованных СМИ прошли через «дезинфицирующий тоннель», где их обработали частицами серебра. Пресс-секретарь главы Управделами президента России Елена Крылова сообщила, что обработка серебром является одной из мер антиковидной безопасности.
При входе все журналисты получили защитные маски, а специальный уникальный прибор обработал их серебром. «Это абсолютно безопасно и даже полезно», - сообщила Крылова. Во всех помещениях установлены санитайзеры, а сидеть журналисты будут на безопасном расстоянии друг от друга.