Экс-игрока сборной России по регби заподозрили в участии в пытках заключенных
Бывшего игрока сборной России по регби и бывшего капитана красноярской команды «Красный Яр» Олега Азаренко обвинили в причастности к пыткам заключенных
Бывшего игрока сборной России по регби и бывшего капитана красноярской команды «Красный Яр» Олега Азаренко обвинили в причастности к пыткам заключенных.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что в 2014 году Олега Азаренко, который завершил спортивную карьеру, арестовали за распространение и хранение наркотиков. Спортсмен тогда объяснил, что связался с наркотиками из-за депрессии после травмы.
Азаренко приговорили к 9,5 годам лишения свободы, а в тюрьме он стал сотрудничать с ФСИН и по приказу администрации оказывать давление на других арестантов. Канал сообщал, что Азаренко работал в одной из «пресс-хат» в СИЗО-1 Красноярска. Он бил и «опускал» заключенных, вынуждая их сотрудничать с администрацией и давать нужные для следствия показания. Со слов источников, экс-регбист ходил по камере без нижнего белья, жестоко избивал и сексуально унижал попавших к нему заключенных.