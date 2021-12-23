В Петербурге школьница уронила подключенный в сети телефон в ванну и погибла
Инцидент произошел 22 декабря. Девочка принимала ванну с телефоном, который с помощью удлинителя был соединен с зарядным устройством. В какой-то момент включенный в сеть телефон выскользнул из ее рук и упал в воду
Фото: newsru.com
В Санкт-Петербурге 14-летняя школьница погибла в результате удара током – она уронила в ванну смартфон, находившийся на зарядке.
Инцидент произошел 22 декабря. Девочка принимала ванну с телефоном, который с помощью удлинителя был соединен с зарядным устройством. В какой-то момент включенный в сеть телефон выскользнул из ее рук и упал в воду. Школьница получила удар током, от которого погибла. Тело девочки со следами ожогов обнаружила ее мать, сообщает «Фонтанка».
По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».