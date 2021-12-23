Заразившихся штаммом «омикрон» госпитализируют намного меньше, чем при заражении другими вариантами вируса
Согласно исследованию ученых из Национального института инфекционных заболеваний ЮАР (в этой стране впервые был выявлен «омикрон»), в период с ноября по декабрь госпитализация понадобилась лишь 1,7% людей, заболевших коронавирусом
Новый штамм коронавируса «омикрон» несет на 80% меньшую опасность госпитализации, чем ранее известные мутации.
Согласно исследованию ученых из Национального института инфекционных заболеваний ЮАР (в этой стране впервые был выявлен «омикрон»), в период с ноября по декабрь госпитализация понадобилась лишь 1,7% людей, заболевших коронавирусом. Во время предыдущей волны, когда доминирующим был «дельта»-штамм, только за две недели госпитализировали 19% заболевших, сообщает Bloomberg.
Одновременно с этим ученые заявили, что пока делать окончательные выводы о меньшей опасности «омикрона» рано. Тем более, что на результаты исследования мог повлиять тот факт, что к началу появления штамма «омикрон» у жителей ЮАР сформировался более устойчивый иммунитет к коронавирусу.