Меню
В мире
Первым делом миллиарды – а лечение потом
23 декабря 2021, 08:19

Заразившихся штаммом «омикрон» госпитализируют намного меньше, чем при заражении другими вариантами вируса

Согласно исследованию ученых из Национального института инфекционных заболеваний ЮАР (в этой стране впервые был выявлен «омикрон»), в период с ноября по декабрь госпитализация понадобилась лишь 1,7% людей, заболевших коронавирусом

Заразившихся штаммом «омикрон» госпитализируют намного меньше, чем при заражении другими вариантами вируса
Фото: infosmi.net

Новый штамм коронавируса «омикрон» несет на 80% меньшую опасность госпитализации, чем ранее известные мутации.

Согласно исследованию ученых из Национального института инфекционных заболеваний ЮАР (в этой стране впервые был выявлен «омикрон»), в период с ноября по декабрь госпитализация понадобилась лишь 1,7% людей, заболевших коронавирусом. Во время предыдущей волны, когда доминирующим был «дельта»-штамм, только за две недели госпитализировали 19% заболевших, сообщает Bloomberg.

Одновременно с этим ученые заявили, что пока делать окончательные выводы о меньшей опасности «омикрона» рано. Тем более, что на результаты исследования мог повлиять тот факт, что к началу появления штамма «омикрон» у жителей ЮАР сформировался более устойчивый иммунитет к коронавирусу.

Материалы по теме
Штамм «омикрон» в два раза увеличил риск заражения во время полета в самолете
В России выявили более 40 случаев заражения штаммом «омикрон»
ВОЗ признала опасность штамма «омикрон» для привитых и переболевших
Сейчас на главной
Авторская колонка
Слезы 2021-го
Провожая 2020-й, мне казалось, что ужасней года в современной России не было. Однако, подводя итоги 2021-го, вижу, что все стало только хуже: подавление массовых протестов в Хабаровске, арест Навального, а затем разгром оппозиции в России и Белоруссии, позорные выборы в Госдуму, ликвидация «Мемориала» …
Шестун Александр
«А как заливал про патриотизм и землю Смоленщины»
арест ректоров
«А как заливал про патриотизм и землю Смоленщины»
Правоохранительные органы задержали ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Георгия Греца по делу о хищении 1,5 млн рублей. По версии следствия, глава вуза тратил средства университета на обустройство своего загородного дома
Минздрав зарегистрировал отечественное лекарство против COVID-19 под названием «Мир 19»
лекарства
Минздрав зарегистрировал отечественное лекарство против COVID-19 под названием «Мир 19»
Отечественное лекарство против COVID-19 разработали специалисты ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» по поручению главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой
Экс-премьер ДНР с нулевым доходом купил квартиры в Москве в Дубае
имущество чиновников
Экс-премьер ДНР с нулевым доходом купил квартиры в Москве в Дубае
Команда оппозиционера Алексея Навального опубликовала расследование о бывшем премьер-министре самопровозглашенной Донецкой народной республики, а сейчас депутате Госдумы РФ от «Единой России» Александре Бородае
Основатель сотового оператора «Билайн» скончался в возрасте 88 лет
бизнесмены
Основатель сотового оператора «Билайн» скончался в возрасте 88 лет
Основатель сотового оператора «Билайн» («Вымпелком») и фонда «Династия» Дмитрий Зимин скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил в Facebook его сын Борис Зимин
Президент Белоруссии пригрозил Литве перекрыть товарооборот с Украиной
санкции против белоруссии
Президент Белоруссии пригрозил Литве перекрыть товарооборот с Украиной
Александр Лукашенко заявил, что взаимный товарооборот Украины с Литвой через Белоруссию по итогам 2021 года составил около 3 млн тонн, в том числе через гомельский участок границы
Деду Морозу предъявили счет за неисполненные желания
Новый год
Деду Морозу предъявили счет за неисполненные желания
Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев подал в суд на Деда Мороза. Поводом для обращения в суд стали «неполученные подарки» и «неисполненные желания» за последние 23 года
Госдума ввела уголовную ответственность за повторные нарушения ПДД
ПДД
Госдума ввела уголовную ответственность за повторные нарушения ПДД
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за повторное нарушение правил дорожного движения водителями, которые уже штрафовались
Штамм «омикрон» в два раза увеличил риск заражения во время полета в самолете
штамм омикрон
Штамм «омикрон» в два раза увеличил риск заражения во время полета в самолете
Новый штамм коронавируса «омикрон» в два раза увеличил риск заражения во время полета в самолете. Такое мнение высказал медицинский советник Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл
Просто очень сложно отказаться
чиновники
Просто очень сложно отказаться
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который продлевает до 1 января 2023 года крайний срок, до которого государственные служащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за границей
Общество
«Дочка» госкорпорации «Ростех» сообщила о пропаже 10 новых самолетов аграрного назначения
Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» - ОНПП «Технология» - сообщило о пропаже в Казани десяти первых российских легких самолетов аграрного назначения Т-500. Стоимость воздушных судов составляет 165 млн рублей
В Красноярском крае задержали вице-спикера регионального парламента
арест депутатов
В Красноярском крае задержали вице-спикера регионального парламента
Задержание Сергея Натарова связано с уголовным делом о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении сына депутата Антона. Ранее он занимал должность советника главы региона Александра Усса
В Общественный совет при ФСИН вошел экс-глава управления ведомства самого «пыточного» региона
ФСИН
В Общественный совет при ФСИН вошел экс-глава управления ведомства самого «пыточного» региона
Правозащитница Марина Литвинович сообщила, что Красноярский край является «одним из самых пыточных» в России, а Шаешников возглавлял местное управление ФСИН
WADA назвало Россию лидером по количеству антидопинговых нарушений
допинг-скандалы
WADA назвало Россию лидером по количеству антидопинговых нарушений
Всемирное антидопинговое агентство назвало Россию лидером по количеству нарушений антидопинговых правил в 2019 году. Тогда было выявлено 1914 нарушений, связанных с употреблением атлетами запрещенных препаратов
42% россиян признались, что не участвовали во Всероссийской переписи населения
перепись населения
42% россиян признались, что не участвовали во Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись населения России прошла без участия 42% граждан. Об этом сообщает социологическая организация «Левада-центр». Социологи отметили, что это максимальный показатель с 2002 года
Авторская колонка
Дорогие вещи вчера и сегодня
Триста лет назад дорогую вещь от дешёвой можно было отличить за километр. По обилию украшений и излишеств. Сегодня зачастую непосвящённый человек запросто может посчитать дешёвую вещь дорогой, а дорогую – дешёвой
Авдерин Валерий
Еву Меркачеву убрали из Общественного совета
ФСИН
Еву Меркачеву убрали из Общественного совета
Известную правозащитницу Еву Меркачеву не включили в новый состав Общественного совета при ФСИН России. Перед этим она на встрече с президентом Владимиром Путиным потребовала привлекать к уголовной ответственности за пытки заключенных начальников колоний
Во Владивостоке после звонка из Минкультуры отменили спектакль-сказку про Ивана-дурака
театр
Во Владивостоке после звонка из Минкультуры отменили спектакль-сказку про Ивана-дурака
Сотрудник Приморского краевого театра кукол сообщил, что причина отмены спектакля им пока неизвестна. Главным героем сказки является Иван-дурак. По сюжету он ходит за справкой о том, что он не является дураком