Подозреваемый в получении взятки мэр Краснодара продолжил исполнять свои обязанности
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, задержанный накануне по подозрению в получении взятки, продолжает исполнять свои служебные обязанности. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, задержанный накануне по подозрению в получении взятки, продолжает исполнять свои служебные обязанности. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.
«Глава Краснодара Андрей Алексеенко находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности», - говорится в официальном заявлении администрации города.
22 декабря стало известно о задержании Андрея Алексеенко, который был назначен мэром Краснодара в ноябре текущего года. В Следственном комитете сообщили, что в 2018 году тогдашний первый вице-губернатор Краснодарского края Алексеенко получил через посредника взятку в виде ружья стоимостью 1,6 млн рублей. За это чиновник пообещал выдать заключение о соответствии возведенного многоквартирного дома в Краснодаре, хотя при строительстве были выявлены недостатки.