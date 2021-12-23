Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов сообщил о похищении силовиками своих родственников
По словам блогера, силовики похитили девять его родственников, а двоюродного брата Мохмада Цукаева сильно избили. Перед этим он опубликовал видеоролик под названием «Неужели ты струсил, Иудов», который посвящен председателю парламента Чечни Магомеду Даудову
Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов сообщил о похищении силовиками своих родственников.
По словам блогера, в числе похищенных оказались его троюродные дяди Мовлды, Муса и Мовсар Абдурахмановы, троюродный брат Мохмад Абдурахманов, двоюродная сестра Тахмина Абдурахманова, дяди Саламбек и Муслим Хасаров, двоюродный племянник Дени Абдурахманов и двоюродный брат Мохмад Цукаев. Последнего силовики после задержания сильно избили, написал Абдурахманов в своем телеграм-канале.
Тумсо Абдурахманов сообщил, что его брат Мохмад ранее опубликовал видеоролик под названием «Неужели ты струсил, Иудов», который посвящен председателю парламента Чечни Магомеду Даудову. Блогер считает, что задержание его родственников стало ответом местных властей на этот ролик.
Тумсо Абдурахманов в настоящее время проживает в Швейцарии и критикует чеченские власти. Его родственники под давлением силовиков публично отказались от блогера.