23 декабря 2021, 07:48
В Бурятии введен режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
Власти Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Работа городских школ и детских садов приостановлена. Сейчас температура воздуха в бурятской столице составляет -25 градусов
Фото: m24.ru
Власти Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Работа городских школ и детских садов приостановлена. Сейчас температура воздуха в бурятской столице составляет -25 градусов.
Авария на ТЭЦ-1 произошла из-за возгорания электрической проводки. Из-за аварии отключились четыре котла. Эта тепловая электростанция является одним из главных источников тепла и света для жителей Железнодорожного, Советского и части Октябрьского районов Улан-Удэ.
В администрации Бурятии сообщили, что на время проведения ремонтных работ в части районов Улан-Удэ была снижена подача тепла. Работа школ и дошкольных организаций приостановлена.