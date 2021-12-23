Ректора смоленского вуза, который назвал Навального мошенником, задержали за растрату
Правоохранительные органы задержали ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Георгия Греца по делу о хищении 1,5 млн рублей. По версии следствия, глава вуза тратил средства университета на обустройство своего загородного дома
Правоохранительные органы задержали ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Георгия Греца по делу о хищении 1,5 млн рублей. По версии следствия, глава вуза тратил средства университета на обустройство своего загородного дома.
В ходе обысков в загородном доме Георгия Греца нашли позолоченные биде и унитаз, холодное оружие и валюту, чучела животных и копию шапки Мономаха. Кроме того, в доме ректора есть бассейн, сауна и бильярд, сообщает РИА Новости.
Издание Smolnarod сообщает, что на территории СГУС нашли нелегально действующую майнинговую ферму, подключенную к электросети университета.
Соратник Алексея Навального Иван Жданов в связи с арестом ректора СГУС напомнил, что когда-то Георгий Грец пришел на встречу с оппозиционером и назвал его мошенником. «Так вот на деньги на ремонт академии ремонтировали его дачу. Более того, чувак устроил прямо в универе майнинговую ферму. А как заливал про патриотизм и землю Смоленщины», - отметил Жданов.