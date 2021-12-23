Ветераны военного конфликта на Донбассе получили предложение о «командировке на Украину»
Профессиональные наемники, ветераны конфликта в Донбассе и жители непризнанных Луганской и Донецкой стали в последнее время получать предложения об «оплачиваемой командировке в Украину»
Профессиональные наемники, ветераны конфликта в Донбассе и жители непризнанных Луганской и Донецкой стали в последнее время получать предложения об «оплачиваемой командировке в Украину». Об этом сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом) со ссылкой на восемь источников.
Наемников набирают в разные группы, с разными организаторами, требованиями к кандидатам и условиями.
Например, в Москве вербовщики пытаются нанять 120 «россиян с боевым опытом» для отправки в Донецк на три месяца. Два человека, которые получили предложение о работе, рассказали, что цели «командировки» на юго-восток Украины им не обозначили. При этом бойцам предложили «неправдоподобно» высокую зарплату – до 320 тысяч рублей. «Это вранье, просто вранье. Дурачков ищут», - рассказал один из бойцов.
Также наемников набирают непосредственно на Донбассе, в том числе и из числа бывших заключенных.
Информация о вербовке наемников появилась на фоне сообщений Запада о том, что Россия якобы планирует организовать вторжение на Украину.