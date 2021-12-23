23 декабря 2021, 02:40
Игроков Национальной хоккейной лиги не пустят на Олимпиаду в Пекине
В заявлении пресс-службы Лиги говорится, что хоккеисты не поедут на Игры в Пекин из-за вспышки коронавируса среди игроков. От соревнований уже отстранены более 100 спортсменов, перенесены 50 матчей
Фото: ijr.com
Хоккеисты Национальной хоккейной лиги не примут участия в Олимпийских играх-2022 в Пекине.
В заявлении пресс-службы Лиги говорится, что хоккеисты не поедут на Игры в Пекин из-за вспышки коронавируса среди игроков. От соревнований уже отстранены более 100 спортсменов, перенесены 50 матчей.
В связи со сложившейся ситуацией НХЛ не может сделать ранее запланированный перерыв на время Олимпиады. Возможно, игроки Лиги смогут поучаствовать в зимних Олимпийских играх 2026 года.
Отметим, что ранее по договоренности с Международной федерацией хоккея игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх.