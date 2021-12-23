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23 декабря 2021, 01:39

Минздрав зарегистрировал отечественное лекарство против COVID-19 под названием «Мир 19»

Отечественное лекарство против COVID-19 разработали специалисты ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» по поручению главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой

Минздрав зарегистрировал отечественное лекарство против COVID-19 под названием «Мир 19»
Фото: fmba.gov.ru

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения коронавирусной инфекции под названием «Мир 19».

Отечественное лекарство против COVID-19 разработали специалисты ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» по поручению главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, сообщает РИА Новости.

Центр имени Гамалеи, специалисты которого разработали вакцину против коронавируса «Спутник V», также работает над собственным лекарством против инфекции под названием «Фтортиазинон». Препарат проходит вторую стадию клинических испытаний.

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