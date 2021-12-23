Соратники Алексея Навального сообщили о дорогостоящей недвижимости экс-премьера ДНР в Москве и Дубае
Команда оппозиционера Алексея Навального опубликовала расследование о бывшем премьер-министре самопровозглашенной Донецкой народной республики, а сейчас депутате Госдумы РФ от «Единой России» Александре Бородае
Команда оппозиционера Алексея Навального опубликовала расследование о бывшем премьер-министре самопровозглашенной Донецкой народной республики, а сейчас депутате Госдумы РФ от «Единой России» Александре Бородае.
Александр Бородай задекларировал доход за 2020 год в размере 0 рублей, однако оказался владельцем дорогостоящей недвижимости.
Соратники Алексея Навального выяснили, что экс-премьер ДНР в 2014 году руководил переброской российских силовиков на Донбасс, а в октябре 2015 году купил квартиру в Москве стоимостью около 100 млн рублей.
В том же 2015 году Бородай стал собственником апартаментов площадью 104 кв.м в эмирате Дубай (ОАЭ) в жилом комплексе GRANDEUR RESIDENCES. Стоимость аналогичных апартаментов составляет сейчас 450 тысяч евро или 37 млн рублей.
Александр Бородай с мая по август 2014 года занимал должность председателя Совета Министров ДНР. В 2015 году он возглавил «Союз добровольцев Донбасса». В сентябре 2021 года Бородай стал депутатом Государственной думы от «Единой России».