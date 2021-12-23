В Саратовской области в сугробе нашли двух детей. Один из них скончался от переохлаждения
В селе Прокудино Саратовской области нашли двух детей 5 и 8 лет без верхней одежде в снежном овраге. Восьмилетний мальчик скончался в результате переохлаждения, а пятилетняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии
В селе Прокудино Саратовской области нашли двух детей 5 и 8 лет без верхней одежде в снежном овраге. Восьмилетний мальчик скончался в результате переохлаждения, а пятилетняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
ИА «Версия - Саратов» со ссылкой на Следственный комитет сообщает, что семья с двумя детьми переехала в Прокудино в прошлом году. Мальчик начал ходить в школу, но через несколько месяцев перешел на домашнее обучение по заявлению матери. Детей регулярно посещали сотрудники школы и комиссии по делам несовершеннолетних.
В начале 2021 года женщина переехала вместе с детьми из села в неизвестном направлении, но в ноябре поступило заявление о поступлении ребенка в первый класс.
Семья была полной и проживала в частном благоустроенном доме. На учете семья не состояла.
После обнаружения детей в сугробе сотрудники полиции задержали их мать. На допросе она рассказала, что в доме минувшей ночью якобы сломался котел, а дети переохладились и погибли. Тогда она вынесла их на улицу и сбежала, сообщает Baza.
По другой версии, озвученной подозреваемой, она сама выгнала детей на мороз из дома из-за разлада с супругом.