Основатель сотового оператора «Билайн» скончался в возрасте 88 лет
Основатель сотового оператора «Билайн» («Вымпелком») и фонда «Династия» Дмитрий Зимин скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил в Facebook его сын Борис Зимин
Основатель сотового оператора «Билайн» («Вымпелком») и фонда «Династия» Дмитрий Зимин скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил в Facebook его сын Борис Зимин.
Основатель одного из мобильных операторов «большой тройки» скончался в Швейцарии. Причина его смерти не сообщается, но известно, что он в последнее время тяжело болел.
«Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но всё-таки с облегчением - последние месяцы он тяжело болел. Все. Прощание и прочие подробности позже», - написал Борис Зимин.
Дмитрий Зимин основал компанию «Вымпелком-Коммуникации», которая позже стала работать под торговой маркой «Билайн». Предприниматель также является основателем фонда поддержки фундаментальной науки «Династия» и соучредителем премии «Просветитель».