Меню
Бизнес
Полицейским больше не надо представляться и называть свое звание, и должность
23 декабря 2021, 00:38

Основатель сотового оператора «Билайн» скончался в возрасте 88 лет

Основатель сотового оператора «Билайн» («Вымпелком») и фонда «Династия» Дмитрий Зимин скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил в Facebook его сын Борис Зимин

Основатель сотового оператора «Билайн» скончался в возрасте 88 лет
Фото: moskva.bezformata.com

Основатель сотового оператора «Билайн» («Вымпелком») и фонда «Династия» Дмитрий Зимин скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил в Facebook его сын Борис Зимин.

Основатель одного из мобильных операторов «большой тройки» скончался в Швейцарии. Причина его смерти не сообщается, но известно, что он в последнее время тяжело болел.

«Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но всё-таки с облегчением - последние месяцы он тяжело болел. Все. Прощание и прочие подробности позже», - написал Борис Зимин.

Дмитрий Зимин основал компанию «Вымпелком-Коммуникации», которая позже стала работать под торговой маркой «Билайн». Предприниматель также является основателем фонда поддержки фундаментальной науки «Династия» и соучредителем премии «Просветитель».

Материалы по теме
Абоненты «Билайна» из Москвы и Подмосковья пожаловались на проблемы со связью
«Тинькофф Банк» подал к «Билайну» иск на 436,8 млн рублей из-за стоимости смс-рассылки
Сына основателя компании «Вымпелком» заочно арестовали по делу об убийстве криминального авторитета
Сейчас на главной
Минздрав зарегистрировал отечественное лекарство против COVID-19 под названием «Мир 19»
лекарства
Минздрав зарегистрировал отечественное лекарство против COVID-19 под названием «Мир 19»
Отечественное лекарство против COVID-19 разработали специалисты ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» по поручению главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой
Экс-премьер ДНР с нулевым доходов купил квартиры в Москве в Дубае
имущество чиновников
Экс-премьер ДНР с нулевым доходов купил квартиры в Москве в Дубае
Команда оппозиционера Алексея Навального опубликовала расследование о бывшем премьер-министре самопровозглашенной Донецкой народной республики, а сейчас депутате Госдумы РФ от «Единой России» Александре Бородае
Президент Белоруссии пригрозил Литве перекрыть товарооборот с Украиной
санкции против белоруссии
Президент Белоруссии пригрозил Литве перекрыть товарооборот с Украиной
Александр Лукашенко заявил, что взаимный товарооборот Украины с Литвой через Белоруссию по итогам 2021 года составил около 3 млн тонн, в том числе через гомельский участок границы
Деду Морозу предъявили счет за неисполненные желания
Новый год
Деду Морозу предъявили счет за неисполненные желания
Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев подал в суд на Деда Мороза. Поводом для обращения в суд стали «неполученные подарки» и «неисполненные желания» за последние 23 года
Госдума ввела уголовную ответственность за повторные нарушения ПДД
ПДД
Госдума ввела уголовную ответственность за повторные нарушения ПДД
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за повторное нарушение правил дорожного движения водителями, которые уже штрафовались
Штамм «омикрон» в два раза увеличил риск заражения во время полета в самолете
штамм омикрон
Штамм «омикрон» в два раза увеличил риск заражения во время полета в самолете
Новый штамм коронавируса «омикрон» в два раза увеличил риск заражения во время полета в самолете. Такое мнение высказал медицинский советник Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл
Просто очень сложно отказаться
чиновники
Просто очень сложно отказаться
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который продлевает до 1 января 2023 года крайний срок, до которого государственные служащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за границей
Общество
«Дочка» госкорпорации «Ростех» сообщила о пропаже 10 новых самолетов аграрного назначения
Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» - ОНПП «Технология» - сообщило о пропаже в Казани десяти первых российских легких самолетов аграрного назначения Т-500. Стоимость воздушных судов составляет 165 млн рублей
В Красноярском крае задержали вице-спикера регионального парламента
арест депутатов
В Красноярском крае задержали вице-спикера регионального парламента
Задержание Сергея Натарова связано с уголовным делом о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении сына депутата Антона. Ранее он занимал должность советника главы региона Александра Усса
В Общественный совет при ФСИН вошел экс-глава управления ведомства самого «пыточного» региона
ФСИН
В Общественный совет при ФСИН вошел экс-глава управления ведомства самого «пыточного» региона
Правозащитница Марина Литвинович сообщила, что Красноярский край является «одним из самых пыточных» в России, а Шаешников возглавлял местное управление ФСИН
WADA назвало Россию лидером по количеству антидопинговых нарушений
допинг-скандалы
WADA назвало Россию лидером по количеству антидопинговых нарушений
Всемирное антидопинговое агентство назвало Россию лидером по количеству нарушений антидопинговых правил в 2019 году. Тогда было выявлено 1914 нарушений, связанных с употреблением атлетами запрещенных препаратов
42% россиян признались, что не участвовали во Всероссийской переписи населения
перепись населения
42% россиян признались, что не участвовали во Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись населения России прошла без участия 42% граждан. Об этом сообщает социологическая организация «Левада-центр». Социологи отметили, что это максимальный показатель с 2002 года
Авторская колонка
Дорогие вещи вчера и сегодня
Триста лет назад дорогую вещь от дешёвой можно было отличить за километр. По обилию украшений и излишеств. Сегодня зачастую непосвящённый человек запросто может посчитать дешёвую вещь дорогой, а дорогую – дешёвой
Авдерин Валерий
Еву Меркачеву убрали из Общественного совета
ФСИН
Еву Меркачеву убрали из Общественного совета
Известную правозащитницу Еву Меркачеву не включили в новый состав Общественного совета при ФСИН России. Перед этим она на встрече с президентом Владимиром Путиным потребовала привлекать к уголовной ответственности за пытки заключенных начальников колоний
Во Владивостоке после звонка из Минкультуры отменили спектакль-сказку про Ивана-дурака
театр
Во Владивостоке после звонка из Минкультуры отменили спектакль-сказку про Ивана-дурака
Сотрудник Приморского краевого театра кукол сообщил, что причина отмены спектакля им пока неизвестна. Главным героем сказки является Иван-дурак. По сюжету он ходит за справкой о том, что он не является дураком
В России выявили более 40 случаев заражения штаммом «омикрон»
коронавирус
В России выявили более 40 случаев заражения штаммом «омикрон»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все заразившиеся штаммом «омикрон» находятся в стабильном состоянии, потому что большинство из них иммунитет к коронавирусу
Историческому наследию не место в «Cобянинской» Москве
исторические здания
Историческому наследию не место в «Cобянинской» Москве
Общественное движение «Архнадзор» подсчитало, что в 2021 году по решению мэрии Москвы в городе было демонтировано или уничтожено 39 исторических зданий. В 2020 году власти снесли 23 здания
О чем бы не писали пользователи соцсетей - лишь бы не о Навальном
роскомнадзор
О чем бы не писали пользователи соцсетей - лишь бы не о Навальном
Большая часть претензий надзорных ведомств относится не к детской порнографии или пропаганде наркотиков, а к публикациям о протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального