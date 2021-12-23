Башкирские адвокаты по назначению пригрозили забастовкой из-за долга по зарплате
В республике Башкирия адвокаты, работающие по назначению от государства, объявили о планах устроить всеобщую забастовку, которая может парализовать следственные действия в регионе
В республике Башкирия адвокаты, работающие по назначению от государства, объявили о планах устроить всеобщую забастовку, которая может парализовать следственные действия в регионе. Акцию протеста адвокаты решили провести из-за крупной задолженности по зарплаты со стороны следственных органов.
Координатор адвокатской палаты Башкирии по участию адвокатов в порядке назначения Валерий Харисов рассказал порталу Znak.com, что долг перед юристами с 2019 по 2021 год составляет 145 604 077 рублей. Из этой суммы 105 230 200 рублей – это задолженность за текущий год.
Долг образовался со стороны Судебного департамента, ГУ МВД по республике Башкирия, СУ СК РФ, УФССП РФ и Верховного суда региона.
По словам Харисова, пока на обращение адвокатов отреагировали только в Следственном комитете и в службе судебных приставов.
Башкирский адвокат Александр Войцех рассказал, что проблема связана с волокитой при проверке адвокатских платежек. «У нас в республике в адвокатуре полно жуликов. Они подделывали документы о своем участии в процессах, чтобы получить больше денег, из-за этого ввели более жесткие и длительные проверки», - пояснил юрист.
Войцех также считает, что руководство адвокатской палаты Башкирии выпустило данное открытое обращение не с целью защиты прав адвокатов, а с целью пополнения за их счет свой собственного бюджета. Юрист сообщил, что глава палаты Артур Насыров является подставным, а фактически организацией руководит депутат от «Единой России» Булат Юмадилов. Последний ранее обвинялся в хищении членских взносов, но «мистическим образом» дело против него было закрыто.