В курганской полиции две сотрудницы подрались из-за начальника
В отделе полиции «Куртамышский» в Курганской области две сотрудницы подрались из-за своего начальника. В настоящее время по факту происшествии проводится служебная проверка
В отделе полиции «Куртамышский» в Курганской области две сотрудницы подрались из-за своего начальника. В настоящее время по факту происшествии проводится служебная проверка.
В управлении МВД по региону сообщили, что проверка направлена на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет дана оперативная оценка действиям сотрудников.
По данным телеграм-канала SHOT, гражданская супруга начальника ОМВД «Куртамышский», которая работает в этом же отделе полиции, но сейчас находится в декрете, заподозрила его в измене с подчиненной. Ревнивица пришла в отдел с молотком, чтобы разобраться с предполагаемой соперницей.
В ходе драки травмы получили обе ее участницы и еще две женщины-полицейские, которые пытались остановить конфликт.