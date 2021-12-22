Генпрокуратура раскритиковала работу органов надзора Кузбасса после проверок на шахтах
Проверки на шахтах Кемеровской области после резонансной аварии на шахте «Листвяжная» выявили «системные нарушения, в том числе коррупционные, допускаемые органами контроля и надзора»
Проверки на шахтах Кемеровской области после резонансной аварии на шахте «Листвяжная» выявили «системные нарушения, в том числе коррупционные, допускаемые органами контроля и надзора». Об этом заявил заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин.
Прокурор раскритиковал работы органов контроля и правоохраны Кузбаса и отметил, что влияние надзора до трагедии на «Листвяжной» было недостаточным. В этой связи было вынесено представление главе Сибирского управления Ростехнадзора Александру Мироненко, объявлено предостережение руководителю Государственной инспекции труда в Кемеровской области Анатолию Кареву и начальнику ГУ МЧС региона Алексею Шульгину, сообщает РБК.
Генпрокуратура также поручила прокуратуре Кемеровской области регулярно проводить встречи с трудовыми коллективами шахт, чтобы получать от них правдивую информацию о нарушениях правил безопасности.
Напомним, что авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября. В результате взрыва метана под землей погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Под арестом по делу об аварии на шахте находятся председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев, гендиректор «СДС Уголь» Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер шахты Анатолий Лобанов.