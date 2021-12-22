Ректора казанского университета могли задержать по делу об убийстве, совершенном в 90-е годы
Ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, задержанного 22 декабря, подозревают в организации заказного убийства и связях с жестокой бандой из 90-х годов «29-й комплекс»
Ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, задержанного 22 декабря, подозревают в организации заказного убийства и связях с жестокой бандой из 90-х годов «29-й комплекс», сообщает Znak.com.
Убийство было совершено в 1999 году в Москве. На глазах у свидетелей киллер выскочил из машины на автостоянке и расстрелял депутата елабужского объединенного совета народных депутатов Айдара Исрафилова. Убитый депутат был одним из совладельцев рынка в Елабуге. При этом незадолго до гибели он выступил по местному телевидению и заявил, что на него готовится покушение.
На тот момент главой администрации Елабуги был Ильшат Гафуров, который занимал этот пост до 2006 года. Согласно открытым источникам в интернете, его связывали с ОПГ «29-й комплекс» из Набережных Челнов.
По данным СМИ, Гафуров в начале 90-х годов возглавлял филиал страховой компании «Зилант», которой принадлежала турбаза, где часто собирались представители «29-го комплекса».
По другой версии, ректора Казанского федерального университета могли задержать по делу о коррупции.
Официально следственные органы дело Ильшата Гафурова пока не комментируют.