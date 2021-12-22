Прокуратура Нидерландов призвала приговорить виновников крушения «Боинга» под Донецком к пожизненным срокам
Прокуратура Нидерландов попросила суд приговорить к пожизненному заключению виновных в крушении пассажирского «Боинга» малазийской авиакомпании в Донецкой области в 2014 году. Об этом заявил прокурор Тейс Бергер
Прокуратура Нидерландов попросила суд приговорить к пожизненному заключению виновных в крушении пассажирского «Боинга» малазийской авиакомпании в Донецкой области в 2014 году. Об этом заявил прокурор Тейс Бергер.
«Крушение самолета со смертью находящихся на борту людей является одним из самых тяжких преступлений по уголовному праву страны и, следовательно, предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения», - заявил государственный обвинитель по делу.
Прокурор в своей речи также дал понять, что ответственность за гибель сотен людей лежит не только на конкретных обвиняемых, но и на российских властях, которые санкционировали доставку в Донбасс оружия. Речь идет о ЗРК «Бук», из которого, по версии следствия, была выпущена ракета по малазийскому «Боингу».
Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушении 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, где в то время шли бои между ополченцами и национальной армией Украины. На борту лайнера находилось 298 человек. Все они погибли.
По версии следствия, в крушении самолета виноваты бывший глава ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Фигурантов дела обвиняют в доставке ЗРК «Бук» на Украину с территории России. После крушения самолета зенитно-ракетный комплекс вернули обратно.
Судебный процесс над ними проходит в заочной форме.