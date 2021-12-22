Петербургский юрист подал в суд на Деда Мороза из-за неисполненных желаний
Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев подал в суд на Деда Мороза. Поводом для обращения в суд стали «неполученные подарки» и «неисполненные желания» за последние 23 года
Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев подал в суд на Деда Мороза. Поводом для обращения в суд стали «неполученные подарки» и «неисполненные желания» за последние 23 года.
Истец сообщил изданию «Подъем», что Дед Мороз не исполняет взятые на себя обязательства, поэтому он решил обратиться в суд.
«За этим волшебником стоит полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян, которые тешат себя надеждами о том, что загаданные под бой курантов желания исполнятся, но по факту от этого обогащаются определенные люди. С них я и хочу получить 10 миллионов и затребовать подарки», – сообщил юрист.
Иск к Деду Морозу Игорь Мирзоев направил в Великоустюгский районный суд Вологодской области. Напомним, что официальная резиденция Дед Мороза располагается в Великом Устюге.