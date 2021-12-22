22 декабря 2021, 14:00
На пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовали журналистов трех СМИ-инагентов
Администрация президента аккредитовала на ежегодную предновогоднюю пресс-конференцию Владимира Путина журналистов трех СМИ-инагентов. Это журналисты «Дождя», «Медузы» и «Радио Свобода» (все три изданию включены в реестр иностранных агентов)
Фото: flnka.ru
Администрация президента аккредитовала на ежегодную предновогоднюю пресс-конференцию Владимира Путина журналистов трех СМИ-инагентов. Это журналисты «Дождя», «Медузы» и «Радио Свобода» (все три издания включены в реестр иностранных агентов).
Традиционная большая пресс-конференция главы государства состоится в четверг, 23 декабря.
Всего на мероприятие аккредитовали 507 сотрудников средств массовой информации.
От «Дождя» на пресс-конференцию Владимира Путина пойдут Антон Желнов и оператор Евгений Комиссаров, от «Медузы» - Светлана Сопрунова, а от «Радио Свобода» - Юлия Вишневецкая.