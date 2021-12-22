Госдума ввела уголовную ответственность за повторные грубые нарушения ПДД
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за повторное нарушение правил дорожного движения водителями, которые уже штрафовались и даже лишались водительских прав
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за повторное нарушение правил дорожного движения водителями, которые уже штрафовались и даже лишались водительских прав.
Согласно этому документу, уголовная ответственность для водителя наступит в случае, если у него уже есть административный штраф, и он лишен прав за превышение скорости более чем на 60 км в час или за выезд на встречную полосу. В таком случае нарушителю будет грозить до двух лет лишения свободы или уголовный штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.
Для ранее судимых за опасное вождение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на три года или штрафа в размере от 300 до 600 тысяч рублей.
Авторы законопроекта объяснили введение уголовной ответственности для водителей тем, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения их к административной ответственности за превышение скорости, поэтому повторно нарушает ПДД. Еще 10% водителей повторно выезжают на полосу встречного движения.